Дело о покушении на сотрудников МВД в Ингушетии проконтролирует глава СК РФ Бастрыкин

Уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщат пресс-служба СК.

По данным ведомства, вечером 11 октября в Назрани недалеко от федеральной трассы «Кавказ» неизвестные лица из автомобиля произвели несколько выстрелов в другую машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Ранения получили трое человек, в том числе сотрудник полиции. Врачи не смогли их спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Также «МК» сообщал, что в элитном подмосковном поселке Лапино было совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева.

Ранее киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить.