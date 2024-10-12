Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дело о покушении на сотрудников МВД в Ингушетии проконтролирует глава СК РФ Бастрыкин

Дело о покушении на сотрудников МВД Ингушетии расследует центральный аппарат СК

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудников МВД в Ингушетии поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщат пресс-служба СК.

По данным ведомства, вечером 11 октября в Назрани недалеко от федеральной трассы «Кавказ» неизвестные лица из автомобиля произвели несколько выстрелов в другую машину, в которой находились сотрудники МВД по Республике Ингушетия. Ранения получили трое человек, в том числе сотрудник полиции. Врачи не смогли их спасти.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Также «МК» сообщал, что в элитном подмосковном поселке Лапино было совершено покушение на бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева.

Ранее киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами