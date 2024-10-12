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Следователи выявили факты расправ ВСУ над жителями Курской области

ТАСС: в Курской области зафиксировали расправы над жителями с особой жестокостью

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Yan Dobronosov/Reuters

Российские следователи зафиксировали факты расправ с особой жестокостью над жителями Курской области со стороны бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военно-следственные органы.

По словам источника агентства, один из таких эпизодов произошел в начале августа 2024 года на территории Суджанского района Курской области. Нападению подверглись трое мирных жителей. При этом в расправе приняли участие члены 22-й и 61-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и ряда иных военизированных формирований.

Кроме того, представители этих подразделений атаковали мирных граждан в Большесолдатском районе Курской области. Тогда украинские солдаты и иностранные наемники обстреляли один из пунктов эвакуации при помощи ракетно-артиллерийского вооружения. В материале подчеркивается, что в результате ударов объекты жилой застройки и социальной инфраструктуры получили серьезные повреждения.

«В конце августа украинские военнослужащие <...> в селе Черкасское Поречное обстреляли и подожгли три жилых дома», — добавили в военно-следственных органах.

Более того, бойцы ВСУ с особой жестокостью расправились над двумя жителями населенного пункта.

«В конце сентября члены <...> украинских подразделений в результате атаки с применением БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — «Газета.Ru») совершили поджоги жилых домов в селе Волоконск с находящимися внутри мирными жителями», — отметил источник.

Он уточнил, что из-за действий ВСУ не менее восьми домов получили различные повреждения. Как минимум два из них оказались полностью разрушены.

Ранее житель Курской области обвинил украинских солдат в намеренном уничтожении больницы в приграничном районе.

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