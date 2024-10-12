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Назван способный привести к бесплодию алкогольный напиток

Врач Юзуп: употребление пива может привести к импотенции и бесплодию

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Depositphotos

Употребление пива может спровоцировать импотенцию и бесплодие у мужчин. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

По мнению врача, этот алкогольный напиток является самым коварным.

«Пиво, будучи ошибочно воспринятым как «легкий» напиток, часто употребляется в больших количествах. Это приводит к негативным последствиям», — пояснила специалист.

Нутрициолог отметила, что в пиве содержатся сахар, дрожжи и хмель. Несмотря на то, что эти вещества в малых количествах могут быть полезными для здоровья, в пиве их концентрация намного выше, чем в других напитках. Врач предупредила, что чрезмерное употребление этого алкогольного напитка может привести к ожирению, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям. Пивные дрожи, по словам специалиста, могут привести к проблемам с пищеварением.

Врач добавила, что у женщин хмель может вызвать гормональные нарушения и привести к нарушению менструального цикла.

«Но самое опасное — это невидимая сила алкоголя. Пиво, как и любой другой алкогольный напиток, вызывает зависимость. Алкоголизм представляет собой серьезную болезнь, которая разрушает организм», — подытожила эксперт.

Ранее ученые выяснили, почему пиво опаснее крепких напитков.

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