Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительница Красноярска пыталась заработать и отдала мошенникам 8,9 млн рублей

В Красноярске девушка пыталась заработать в сети и лишилась 8,9 млн рублей

close
Ilya Naymushin/Reuters

Жительница Красноярска оформила несколько крупных кредитов, пытаясь заработать на инвестициях, и лишилась почти 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

24-летняя жительница Красноярска откликнулась на предложение о быстром способе заработка на криптовалюте. Действуя по инструкции неизвестных злоумышленников, сначала она перевела на счет фейковой криптобиржи 1,8 млн рублей.

Спустя некоторое время красноярка оформила несколько крупных кредитов на сумму более 4 млн рублей и также перевела их на счет. Чтобы вывести якобы заработанные деньги, россиянка одолжила средства у бабушки и подруги. В надежде вернуть переведенные суммы мать пострадавшей оформила кредиты и предоставила ей еще 1,9 млн руб. Не получив обещанного дохода, девушка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее врач из Улан-Удэ поверила «начальнику» и отдала мошенникам около 6,5 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами