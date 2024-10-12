Жительница Красноярска пыталась заработать и отдала мошенникам 8,9 млн рублей

Жительница Красноярска оформила несколько крупных кредитов, пытаясь заработать на инвестициях, и лишилась почти 9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

24-летняя жительница Красноярска откликнулась на предложение о быстром способе заработка на криптовалюте. Действуя по инструкции неизвестных злоумышленников, сначала она перевела на счет фейковой криптобиржи 1,8 млн рублей.

Спустя некоторое время красноярка оформила несколько крупных кредитов на сумму более 4 млн рублей и также перевела их на счет. Чтобы вывести якобы заработанные деньги, россиянка одолжила средства у бабушки и подруги. В надежде вернуть переведенные суммы мать пострадавшей оформила кредиты и предоставила ей еще 1,9 млн руб. Не получив обещанного дохода, девушка обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее врач из Улан-Удэ поверила «начальнику» и отдала мошенникам около 6,5 млн рублей.