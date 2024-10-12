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Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Украинские власти сообщили о повреждениях инфраструктуры в Запорожской области

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объекты инфраструктуры получили повреждения в подконтрольной Украине части Запорожской области после взрывов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

По его словам, по региону в прошедшие сутки было нанесено 425 ударов, в результате чего объекты инфраструктуры были повреждены. Данных, о каких именно объектах идет речь, чиновник не привел.

Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Украина не признает. Под контролем России находится более 70% региона, под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается бывший областной центр региона — город Запорожье.

11 октября в Николаеве на юге Украины получил повреждения объект критической инфраструктуры.

В этот же день министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие за минувшую неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины.

Ранее в Днепропетровской области Украины после взрывов начался пожар на предприятии.

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