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После атаки БПЛА на белгородское село Устинка госпитализированы трое человек

Гладков сообщил о трех раненых после атаки дрона на белгородское село Устинка

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Inna Varenytsia/Reuters

Село Устинка в Белгородской области было атаковано БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что в результате произошедшего пострадали трое мирных жителей. Они были госпитализированы.

«У женщины и двоих мужчин диагностировали минно-взрывные травмы», — уточнил чиновник.

Он добавил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. На месте атаки беспилотника работают оперативные службы.

В ночь на 12 октября дроны также атаковали два района Краснодарского края. В Славянске-на-Кубани упавшие обломки беспилотника повредили крыши домов, а в Приморско-Ахтарске загорелась и была повреждена машина, а в одном из домов выбило стекла. Местные жители при атаках не пострадали, их имущество помогут восстановить главы муниципалитетов.

Кроме того, 11 октября в Курской области были уничтожены два БПЛА. В регионе за день трижды объявлялась ракетная опасность и дважды — опасность атаки беспилотников. Первый украинский дрон самолетного типа был уничтожен в 18:46 средствами противовоздушной обороны (ПВО). Второй — в 23:21. Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Марьино Рыльского района: там было зафиксировано пять прилетов.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как жители Белгорода живут в условиях постоянных ракетных обстрелов.

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