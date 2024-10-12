Стали известны подробности пожара в многоэтажке на севере Москвы

При пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, по предварительной информации, никто не пострадал, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пожарным удалось справиться с возгоранием меньше чем за час, однако они по-прежнему остаются внутри здания. Рядом с жилым комплексом находится и их техника, работает гидрант. Жители многоэтажки уже начали возвращаться в свои квартиры.

Возгорание произошло на 22 этаже в здании на Ивановской улице. К борьбе с огнем были привлечены 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В 00:12 пожар был локализован, а спустя 20 минут потушен полностью.

10 октября в знаменитом своей необычной формой «Доме-корабле» в Москве произошло возгорание. Пламя дотла сожгло квартиру супругов-пенсионеров, предварительно, возгорание началось из-за проблем с электропроводкой. Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.