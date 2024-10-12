Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности пожара в многоэтажке на севере Москвы

Пожар в многоэтажке на Ивановской улице потушили меньше чем за час

close
МЧС России

При пожаре в многоэтажном жилом доме на севере Москвы, по предварительной информации, никто не пострадал, передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пожарным удалось справиться с возгоранием меньше чем за час, однако они по-прежнему остаются внутри здания. Рядом с жилым комплексом находится и их техника, работает гидрант. Жители многоэтажки уже начали возвращаться в свои квартиры.

Возгорание произошло на 22 этаже в здании на Ивановской улице. К борьбе с огнем были привлечены 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В 00:12 пожар был локализован, а спустя 20 минут потушен полностью.

10 октября в знаменитом своей необычной формой «Доме-корабле» в Москве произошло возгорание. Пламя дотла сожгло квартиру супругов-пенсионеров, предварительно, возгорание началось из-за проблем с электропроводкой. Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами