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Жертвы обстрела машины полиции в Ингушетии были родственниками

МВД: при обстреле машины в Ингушетии погибли сотрудник ППС и его родственники

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Global Look Press

Погибшими при обстреле полицейской машины в Ингушетии оказались находившийся вне службы сотрудник патрульно-постовой службы и его родственники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, вооруженное нападение произошло около 21:40 в Назрани у пересечения федеральной трассы «Кавказ» и автодороги «Назрань-Магас». При этом не выжили трое находившихся в машине мужчин. Нападавшим удалось скрыться с места происшествия.

Как сообщает Baza, целью нападения был замглавы Центра «Э» (управления по противодействию экстремизму) МВД по Ингушетии Адам Хамхоев. Согласно информации Telegram-канала, это уже пятое нападение, совершенное на мужчину, при двух предыдущих он был ранен. Машину, из которой расстреляли авто с сотрудниками Центра «Э», нашли сожженной, в поселке Майский в Северной Осетии. Предварительно, нападавших было трое.

Ранее в Лапино киллер четыре раза выстрелил в соратника Ахмата Кадырова и ушел незамеченным.

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