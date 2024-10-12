Из-за пожара в жилом доме на севере Москвы эвакуировались 30 человек

Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло на 22 этаже в здании на Ивановской улице. В борьбе с огнем были задействованы 39 пожарных и 10 единиц техники. Из подъезда жилого дома самостоятельно эвакуировались 30 человек. В 00:12 пожар был локализован, а спустя 20 минут потушен полностью.

10 октября в знаменитом своей необычной формой «Доме-корабле» в Москве произошло возгорание. Как сообщила «Газете.Ru» соседка, супруги-пенсионеры жили одни и не успели выбраться из огня. Пламя дотла сожгло квартиру, предварительно, возгорание началась из-за проблем с электропроводкой. Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.

Ранее женщина приняла густой туман вокруг «Москвы-Сити» за пожар.