В Ингушетии возбудили дело после атаки на машину с полицейскими

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту стрельбы по автомобилю, в котором находились полицейские. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК России.

По версии следствия, вечером 11 октября в городе Назрань возле трассы «Кавказ» неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором сидели сотрудники МВД. По предварительной информации, трое человек, включая полицейского, не выжили, отметили в ведомстве.

Следователи здесь усматривают посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 317 УК РФ) и незаконный оборот оружия (статья 222 УК РФ).

«Ведется розыск нападавших», — добавили в СК.

Сожженную машину нападавших нашли на территории Северной Осетии.

По данным Telegram-канала Baza, целью нападения на машину полицейских был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Это уже пятое нападение, совершенное на Хамхоева, в двух предыдущих он был ранен.

Ранее в Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским.