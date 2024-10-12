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Умерли двое пострадавших при нападении на полицейское авто в Ингушетии

ТАСС: в больнице умерли двое пострадавших при нападении на полицию в Ингушетии

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Shutterstock

Двое пострадавших при нападении на машину замглавы Центра «Э» (управление по противодействию экстремизму) МВД по Ингушетии Адама Хамхоева на въезде в Магас скончались в больнице, передает ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы.

По их данным, медики пытались оказать помощь погибшим в течение получаса, однако реанимационные действия не дали результата.

«Оба пострадавших были доставлены в республиканскую больницу в состоянии клинической смерти (состояние организма, при котором нет дыхания и сердцебиения, угасают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и возможно восстановление жизненных функций; в отсутствие реанимационных мероприятий клиническая смерть при нормальной температуре тела длится не более нескольких минут, затем наступает биологическая смерть)», — заявил источник агентства.

Вечером 11 октября неизвестные открыли огонь по машине с сотрудниками Центра «Э» министерства внутренних дел Ингушетии. Как сообщает Baza, целью нападения был замглавы учреждения Адам Хамхоев. Согласно информации Telegram-канала, это уже пятое нападение, совершенное на Хамхоева, при двух предыдущих он был ранен. Машину, из которой расстреляли авто с сотрудниками Центра «Э», нашли сожженной, в поселке Майский в Северной Осетии. Предварительно, нападавших было трое, их ищут.

Ранее в Лапино киллер четыре раза выстрелил в соратника Ахмата Кадырова и ушел незамеченным.

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