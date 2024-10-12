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Машину нападавших на сотрудников центра «Э» нашли в Северной Осетии

SHOT: в Северной Осетии нашли сгоревшую машину подозреваемых в убийстве в Магасе

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Телеграм-канал Shot

В Северной Осетии нашли сожженную машину подозреваемых в убийстве в Магасе, столице Ингушетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поседения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись», — сообщили в полиции.

Уточняется, что подозреваемый в данный момент продолжают искать. Фотографию сгоревшей машины публикует Telegram-канал SHOT.

До этого в Ингушетии погибли двое гражданских и один полицейский при нападении на полицейскую машину неизвестных киллеров.

Также Telegram-канал Baza сообщил, что целью нападения на машину полицейских в Магасе был замглавы Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Telegram-канала, это уже пятое нападение, совершенное на Хамхоева, в двух предыдущих он был ранен.

Ранее в Кузбассе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из окна машины.

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