В Москве падает спрос на жилье премиум-класса на первичном рынке

Объем предложения на первичном рынке премиум-класса увеличился на 8,6% за квартал и на 37,5% за год. Спрос снизился на 13,6% за квартал и на 8% за год. Средневзвешенная цена кв. м достигла 754 710 руб. (+2,8% за квартал, +14,2% к началу года, +18% за год). Это показало исследование компании «Метриум», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, на рынке новостроек премиального сегмента в пределах Старой Москвы по итогам III квартала 2024 года в реализации находилось 6,3 тыс. лотов (+8,6% за квартал, +30,3% к началу года, +37,5% за год), где 5,9 тыс. – квартиры и 0,43 тыс. – апартаменты. Объем предложения вырос за счет вывода на рынок новых корпусов в масштабных проектах.

Наиболее значительно объем предложения вырос в ЗАО (+60% за квартал), здесь реализуются такие масштабные проекты, как NOVA, hideOUT, «River Park Кутузовский». В III квартале ЗАО опередил ЦАО по объему предложения новостроек премиум-класса. Ранее ЦАО всегда лидировал по данному показателю.

За счет старта масштабных проектов на котловане сократилась доля предложения в корпусах на этапе монтажа этажей (33,7%, -9,2 п.п. за квартал). Доля предложения выросла в сданных корпусах (10,7%, +2,1 п.п.), в корпусах на начальном этапе строительства (27,2%, +4,5 п.п.) и на этапе отделки (28,4%, +2,6 п.п. за квартал).

В III квартале выросла доля предложения студий (5,9%, +0,6 п.п. за квартал), однокомнатных (31,8%, +1,2 п.п.) и двухкомнатных (34,3%, +0,3 п.п.) форматов. Доля предложения трехкомнатных (22,3%, -1,2 п.п.) и многокомнатных (5,7%, -0,9 п.п.) квартир и апартаментов сократилась. Изменения обусловлены структурой предложения в стартовавших в III квартале корпусах.

В III квартале выросла доля предложения без отделки (61%, +3,5 п.п. за квартал) и сократилась доля предложения с чистовой отделкой (13,6%, -3,9 п.п). Доля предложений с отделкой white box практически не изменилась (25,4%, -0,4 п.п.)

По подсчетам аналитиков «Метриум», средневзвешенная цена кв. м новостроек премиум-класса по итогам III квартала 2024 года достигла 754 710 руб. (+2,8% за квартал, +14,2% к началу года, +18% за год). Средневзвешенная цена кв. м квартир составила 753 520 руб. (+2,8% за квартал, +16% к началу года, +21% за год), апартаментов – 769 740 руб. (+3,3% за квартал, +7% к началу года, +10% за год). Средняя медианная цена квартир и апартаментов за квартал выросла на 6,3% и составила 646 600 руб. за кв. м.

В III квартале выросла доля предложения в диапазоне цен от 20 млн до 30 млн руб. (20%, +1 п.п. за квартал) и в диапазоне 50-60 млн руб. (12%, +2 п.п.).

В III квартале 2024 года в новостройках премиум-класса было зарегистрировано 1,45 тыс. сделок по ДДУ (-13,6% за квартал, -8% за год). В сентябре была заключена 531 сделка, что на 23,2% больше, чем в августе и на 14,2% меньше, чем в сентябре 2023.

За III квартал доля сделок с применением ипотечного кредита сократилась на 16 п.п. и составила 29%.

Доля ипотеки в сделках по ДДУ на первичном рынке недвижимости премиум-класса по кварталам в зависимости от средних ставок по ипотеке, предлагаемых банками

Максимальное число сделок по ДДУ в III квартале было отмечено в ЗАО 21% (+4 п.п. за квартал), на втором месте ЦАО (17%, -1 п.п.), на третьем – ЮАО (17%, +11 п.п.). Лидерами продаж в ЗАО выступают «Родина Парк» (65 ДДУ за квартал), NOVA (55 ДДУ), «River Park Кутузовский» (50 ДДУ). Динамика доли сделок в ЮАО во многом обусловлена высокими показателями продаж в High Life (84 ДДУ).

Распределение сделок по ДДУ в III квартале 2024 года на первичном рынке недвижимости премиум-класса по округам

«За III квартал 2024 года уровень спроса в премиальном сегменте сократился на 13,6% и составил 1,45 тыс. ДДУ (-8% за год), – отмечает Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум». – Однако в сентябре был отмечен рост спроса относительно августа на 23,2%. Это объясняется началом делового сезона, когда потенциальные клиенты начинают решать жилищные вопросы. Также положительная динамика спроса обусловлена ростом объема предложения, что предоставляет клиентам больше выбора.

Если во II квартале 2024 года в 45% сделок применялся ипотечный кредит, то в III квартале показатель сократился на 16 п.п. и составил 29%. В премиальном сегменте ипотечный кредит зачастую применяется для отсрочки остаточного платежа при наличии возможности вложить часть средств под высокий процент на банковский депозит. Разница между ставкой по семейной ипотеке и вкладом в кредитной организации сейчас превышает 15 п.п. Объем предложения за квартал вырос на 8,6% и составил 6,3 тыс. лотов. В распределении объема предложения и спроса по округам ЗАО занял лидирующие позиции, что свидетельствует о об активном освоении девелоперами премиальной недвижимости новых районов за пределами ЦАО».

Ранее выяснилось, что более половины россиян, берущих ипотеку, выплачивают ее раньше срока.