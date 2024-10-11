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В Курской области сбит вражеский дрон

Губернатор Смирнов сообщил об уничтоженном в Курской области беспилотнике

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области был уничтожен второй беспилотник самолетного типа, написал в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.

В 22:21 глава региона сообщил об опасности атаки БПЛА.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — заявил Смирнов.

В 23:13 он написал об уничтожении еще одного дрона и поблагодарил защитников области. В 23:21 режим опасности атаки БПЛА в регионе был отменен.

11 октября в Курской области трижды объявлялась ракетная опасность и дважды — опасность атаки беспилотников. Первый украинский дрон самолетного типа был уничтожен в 18:46 средствами противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Марьино Рыльского района: там было зафиксировано пять прилетов.

Ранее украинский дрон назвали способным обходить ПВО и РЭБ.

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