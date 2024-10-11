В Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по сотрудникам центра «Э»

В Ингушетии неизвестные открыли стрельбу по автомобилю, в котором находились сотрудники центра «Э» (управление по противодействию экстремизму. — «Газета.Ru») республиканского министерства внутренних дел. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя правоохранительных органов региона.

«Вечером на автодороге на въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э» республиканского МВД», — заявил источник агентства.

Согласно предварительным данным, есть пострадавшие. Ведется поиск стрелявших.

9 октября сообщалось, что в Челябинске сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию сотрудника центра «Э», подозреваемого во взяточничестве. После завершения сделки подозреваемый увидел сотрудников ФСБ и попытался скрыться — началась погоня со стрельбой. В результате его задержали. Свидетелями произошедшего стали десятки горожан.

Ранее в Кузбассе участник свадебного кортежа открыл стрельбу из окна машины.