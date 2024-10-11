В МИД РФ оценили идею главы Крыма называть новые регионы России историческими

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала в своем Telegram-канале предложение главы Крыма Сергея Аксенова о том, что четыре новых региона России лучше называть историческими.

Выступая на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России», Аксенов напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, которые вошли в состав РФ в 2022 году, являются историческими регионами, поскольку были частью еще Российской империи. Термин «новые регионы» неуместен, поэтому от него нужно уходить, отметил глава Крыма.

«Именно!» — так Захарова прокомментировала инициативу Аксенова.

До этого член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявил в беседе с «Газетой.Ru», что за два года с момента воссоединения Новороссии и Донбасса с РФ в новых регионах страны произошло множество важных преобразований. В частности, там было построено 62 огромных многоквартирных дома и отремонтировано более двух тысяч. Также в этих регионах активно возводятся школы, спортивные и культурные объекты, восстанавливается медицинская инфраструктура.

Ранее глава Минпромторга рассказал о восстановлении промышленности новых регионов России.