Росстат представил данные о естественном движении населения в России в августе 2024 года. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Общая смертность в августе 2024 года сократилась на 1,9% сравнительно с августом прошлого года. Сопоставляя с июлем этого года, общая смертность в августе снизилась на 9,2%.

В сравнении с июлем 2024 года количество браков, заключенных в августе, увеличилось на 18,3%. Если говорить об августе 2023 года, то в этом же месяце в 2024 году количество браков увеличилось на 4,5%.

Младенческая смертность снизилась на 5,1% за восемь месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

23 сентября сообщалось, что всероссийская перепись населения в 2030 году пройдет в цифровом формате. Согласно документу Росстата, через шесть лет число интервьюеров, переписывающих население, уменьшится вдвое. В 2030 году будут впервые использованы данные единого информационного регистра сведений о населении Федеральной налоговой службы (ФНС), что позволит заранее предзаполнить поля прописного листа.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на еду.