Мальчика избили во время лечения в детском санатории под Калининградом

Под Калининградом малолетнего пациента избили в лечебном учреждении. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, проходившего лечение в детском санатории 11-летнего мальчика избили. По факту произошедшего было подано заявление в правоохранительные органы.

Полицейские провели проверку по факту инцидента и установили, что телесные повреждения ребенку, предварительно, нанесли другие несовершеннолетние пациенты. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях, прочие детали и обстоятельства не уточняются. Стражи порядка занимаются расследованием произошедшего.

До этого в Красноярске школьники избили 13-летнюю девочку на глазах у равнодушных учителей. Шестеро учащихся в возрасте от 11 до 13 лет поссорились с шестиклассницей, словесная перепалка переросла в избиение несовершеннолетней.

Ранее россиянку собрались судить за избиение продавщицы детским горшком и нападение на полицейского.