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В Самарской области повысили выплаты бойцам СВО

Участники СВО из Самарской области будут получать выплату в размере 2 млн рублей

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Станислав Красильников/РИА Новости

Участники СВО из Самарской области с 16 октября будут получать новую единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев на заседании оперштаба по вопросам прохождения военной службы по контракту, передает ГТРК Самара.

Речь идет о совокупной федеральной и региональной выплате.

В последний раз самарские власти повышали единовременную выплату участникам СВО в августе. Тогда для тех, кто заключил контракт с Минобороны с 1 августа по 31 декабря 2024 года, она составила 1,2 млн рублей.

В июле в Татарстане выплаты контрактникам повысили до 2 млн рублей. Отмечалось, что это одна из самых высоких единовременных выплат по стране.

Подробнее о том, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году — в материале Газеты.Ru.

Ранее еще в одном регионе РФ увеличили размер выплаты за участие в СВО.

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