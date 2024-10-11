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Суд арестовал деньги на счетах бывшего мэра Сочи и его супруги

Суд в Москве арестовал деньги на счетах экс-мэра Сочи Копайгородского и его жены

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства, принадлежащие бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его жене и аффилированным с ним юридическим лицам. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайство следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих Копайгородскому Алексею Сергеевичу, его супруге - Копайгородской Я.Н., и на счета юридических лиц, аффилированных с Копайгородским Я.Н», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого имущество экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги было арестовано.

25 сентября Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Копайгородского. Его обвинили в хищении участка общей площадью семь соток и стоимостью 3,7 млн рублей. По словам адвоката бывшего чиновника, эту землю Копайгородский «подарил благотворительному фонду «Дети Донбасса».

Ранее директора швейной фабрики арестовали по делу о взятках при госзаказе для Минобороны.

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