Супруга Василия Ливанова сообщила об улучшении состояния здоровья актера

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, который накануне попал в реанимацию отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, находится в сознании и в стабильном состоянии. Об этом РБК сообщила его жена Елена Ливанова.

11 октября в НИИ имени Склифосовского сообщили, что состояние Ливанова продолжает ухудшаться, он находится в реанимации.

10 октября СМИ писали, что Ливанова ввели в медикаментозную кому из-за скопления жидкости в головном мозге. Врачи отмечали, что состояние пациента ухудшается с каждым днем.

5 октября Telegram-канал Mash сообщал, что 89-летнего артиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как у него остановилось сердце.

1 октября Telegram-канал 112 сообщил, что Ливанова госпитализировали. Тогда артисту провели операцию на фоне инфаркта.

Ливанов наиболее известен по роли Шерлока Холмса в цикле телефильмов Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1988 году он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 2006 году посол Великобритании Энтони Брентон вручил актеру знаки ордена Британской империи за роль известного детектива.

Ранее у Ливанова выявили опасное поражение мозга.