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Суд Курска арестовал семерых военнослужащих ВСУ

Суд Курска арестовал еще семь военнослужащих ВСУ за особо тяжкие преступления

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Freepik.com

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Этих военнослужащих обвиняют в особо тяжких преступлениях. В августе этого года украинские солдаты незаконно пересекли границу России и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

«Постановлениями суда они заключены под стражу. Постановления могут быть обжалованы», — говорится в сообщении.

Тем временем российские войска продолжают освобождать территорию Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Так, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские войска продвигаются вперед в Курской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут значительные потери.

Он также отметил, что российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов, до этого занятых ВСУ.

Ранее военный аналитик оценил успехи ВС РФ в Курской области.

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