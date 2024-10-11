Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Астрахани увеличилось

Количество пострадавших при столкновении вахтового автобуса с бетономешалкой на трассе Волгоград-Астрахань выросло до 14 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Астраханской области.

При этом троих не удалось спасти, среди них — водители транспортных средств и пассажир автобуса.

«Телесные повреждения получили 14 пассажиров автобуса», — отмечается в сообщении.

По данным астраханской полиции, ДТП произошло 11 октября в 16.40 по московскому времени. Водитель грузовика МАЗ выехал на «встречку» и инициировал столкновение с автобусом ЛИАЗ.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

До этого МЧС информировало, что в результате ДТП были ранены 10 человек.

9 октября в Сочи произошло массовое ДТП с участием шести транспортных средств. По предварительным данным, водитель «Газели» резко перестроился в левый ряд, где столкнулся с попутным автомобилем. От удара фургон перевернулся и, продолжив движение, врезался в припаркованные «Gelly» и экскурсионный автобус без пассажиров. После этого в автомобили, участвующие в ДТП, врезались еще две иномарки, задев при этом пешехода.

Ранее в Иркутской области лежащий на дороге медведь стал причиной массовой аварии.