Врач развеяла миф о необходимости есть до 18:00

Утверждение о том, что последний прием пищи должен происходить до 18:00, является мифом. Об этом в интервью Life сообщила врач-диетолог клиники «Будь здоров» Татьяна Стрельникова. По ее словам, человек должен есть за три часа до сна. Специалист также привела результаты исследований, согласно которым, лучший временной интервал для ужина — между 18:00 и 20:00.

Еще один распространенный миф касается глютена, продолжила врач. Многие люди без медицинских показаний отказываются от глютенсодержащих продуктов.

«Здоровому человеку, не имеющему жалоб по самочувствию, нет необходимости исключать глютен из рациона питания, так как за этим следует дефицит большого количества макро- и микронутриентов в организме», — подчеркнула Стрельникова.

В 2024 году ученые из лаборатории Джексона в Нью-Джерси (США) установили, что для повышения продолжительности жизни нужно ограничить количество поступающих калорий, но не допускать длительного голода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Было обнаружено, что мыши, потреблявшие 60% калорий от нормы, жили в среднем дольше всех остальных — около 34 месяцев. В человеческом эквиваленте это примерно соответствовало 85 годам. Грызуны, которых посадили на диету с двадцатипроцентным сокращением калорийности, прожили в среднем 30 месяцев (около 80 человеческих лет).

Ранее ученые выяснили, как сахар нарушает обмен веществ.