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Постояльцы дома престарелых устроили драку из-за расположения вазы с цветами

В Англии полицейские приехали в дом престарелых разнять драку из-за вазы с цветами

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Полицейские в Англии были вызваны на драку в доме престарелых из-за расположения вазы с цветами, пишет Daily Mail.

Офицеры из графства Девон рассказали, что получили вызов в связи с сообщением об агрессивном поведении жильцов дома престарелых. Драка между пенсионерами вспыхнула из-за размещенной в общем коридоре вазы с искусственными цветами. Один из постояльцев решил, что она нарушает правила пожарной безопасности.

Полицейские, по словам очевидцев, постановили убрать вазу и перенести ее в более подобающее место. Однако вскоре конфликтующие пришли к компромиссу и заявили о желании оставить вазу на общем подоконнике для «украшения места».

«Я просто хотел украсить лестничную площадку, и вдруг начался конфликт», — рассказал один из пенсионеров.

Ранее 38-летняя китаянка переехала в дом престарелых из-за своей усталости.

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