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«Роснефть» провела семейный автопробег из Москвы в Воронеж

В Воронежской области провели семейный автопробег

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Shutterstock/FOTODOM

Двухдневный автопробег «Proстранствие: семейные выходные в Воронежской области» прошел 10 и 11 октября при поддержке «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.

Маршрут автопробега пролегал из Москвы в Воронеж. Участники автопробега посетили ключевые семейные локации Воронежской области, включая парк детского отдыха «Нелжа.ру», парк «Белый колодец» и другие.

В «Роснефти» отметили, что в Воронежской области располагается около 80 АЗС компании.

Напомним, указом президента России Владимира Путина 2024 год официально объявлен годом семьи.

Ранее «Роснефть» представила туристические маршруты в Карелии, Тульской, Архангельской и Ульяновской областях.

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