В Госдуме одобрили запрет посредничества при оценке знаний языка у мигрантов

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал принять проект закона, которым предлагается ввести запрет на передачу третьим лицам прав и обязанностей по организации и проведению экзамена по русскому языку для мигрантов, передает ТАСС.

В заключении комитета говорится, что Совету нижней палаты парламента будет предложено включить этот документ в проект порядка работы на 17 октября 2024 года для рассмотрения в первом чтении.

8 октября газета «Коммерсантъ» сообщала, что более половины российских компаний, которые используют труд мигрантов, не могут нанять иностранных работников в достаточном количестве на фоне ужесточения миграционного законодательства.

2 октября председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что законопроект о штрафах до 60 млн рублей за фиктивную регистрацию иностранцев — это только начало. По его словам, будут и другие подобные меры.

Ранее в Госдуме рассказали о тестировании детей мигрантов на знание русского языка в школах.