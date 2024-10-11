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Бывшего сотрудника Запорожской АЭС осудили на 13 лет лишения свободы

Бывшего сотрудника Запорожской АЭС осудили на 13 лет за сотрудничество с ВСУ

Бывшего сотрудника Запорожской АЭС Сергея Коржа осудили за сотрудничество с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Отмечается, что инженер, работавший ранее на Запорожской АЭС, передавал данные ВСУ о местах дислокации техники и личного состава национальной гвардии России.

Суд приговорил Коржа к 13 годам лишения свободы, уточнили в ведомстве.

8 октября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что любое нападение на сотрудников атомных электростанций и любые угрозы в их адрес недопустимы.

Недавно в Энергодаре подорвали автомобиль начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого, когда он находился внутри. Мужчина получил серьезные травмы, спасти его не удалось. Директор станции Юрий Черничук назвал произошедшее терактом. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий призвал местных жителей не терять бдительности.

Ранее сообщалось, что в районе ЗАЭС обнаружили обломки дронов.

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