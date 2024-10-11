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Эксперт: опасность Марбурга для россиян меркнет в сравнении с другими угрозами

Инфекционист Малышев: для россиян есть более опасные угрозы, чем Марбург

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Shutterstock

Россиянам нужно заботиться о здоровье и защищаться от массы угроз и вирусов, а не только Марбурга. Фрукты и овощи мыть надо непременно, так как в противном случае можно подхватить множество инфекций и паразитов, объяснил доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Марбург — это единичные случаи за все время. Полно другого: сальмонеллез, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов», — пояснил эксперт.

Тщательной мытье овощей, фруктов и рук на этом фоне не должно даже обсуждаться, подчеркнул профессор. Причем иногда мало просто сполоснуть что-то под краном. К примеру, ягоды лучше оставлять в воде на время, огурцы и помидоры поливать кипятком или хотя бы после тщательного мытья протирать.

Также перед открытием нужно хорошенько протирать бутылки, консервные банки. И речь не идет о Марбурге, речь идет о массе других возбудителей не менее серьезных заболеваний, которых в миллионы раз больше, добавил Малышев.

«Обо всем этом надо помнить, а не сидеть и думать про Марбург. Мы болеем не от того, о чем пишут в СМИ, а от того, что есть на самом деле», — заключил инфекционист.

В Роспотребнадзоре ранее рассказали, передается ли лихорадка Марбург через фрукты.

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