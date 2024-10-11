На экс-зампредседателя правительства Ингушетии совершено покушение

На бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Аликхаджиева совершено покушение в элитном подмосковном поселке Лапино. Об этом пишет Telegram-канал «МК».

«Инцидент произошел вчера между 20:15 и 21:10, когда 58-летний мужчина находился на веранде дома», — говорится в сообщении.

Злоумышленник дважды выстрелил в Аликхаджиева и скрылся. Бывший чиновник был доставлен в больницу.

Отмечается, что Аликхаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него.

Ранее киллер ореховской ОПГ Леша Солдат попросил его освободить.