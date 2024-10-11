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Жителя Крыма задержали за шпионаж в пользу ВСУ

ФСБ задержала жителя Феодосии, который передавал СБУ координаты кораблей ЧФ

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SGr/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ задержала жителя Феодосии Республики Крым, который, как утверждает ведомство, фотографировал корабли Черноморского флота и передавал украинским спецслужбам их координаты. Об этом сообщает RT.

Мужчину обвиняют в шпионаже. Он, по информации ФСБ, также переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ).

1 октября сообщалось, что в Запорожской области задержали завербованного СБУ местного жителя, который передавал Украине данные о подразделениях российских военных, возбуждено дело по статье о шпионаже.

В конце сентября задержанный в Крыму шпион рассказал, что работал на украинскую военную разведку за криптовалюту. По словам мужчины, он установил контакт с военной разведкой Украины в Севастополе. Задержанный отметил, что за время сотрудничества он сумел передать свыше 30 координат и других данных об объектах ВС России, таких как воинские части, средства противовоздушной обороны (ПВО) и корабли.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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