Россияне оценили свое психоэмоциональное состояние

Более трети (38%) россиян признались, что постоянно ощущают тревожность, которая мешает им наслаждаться жизнью. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 4,7 тыс. человек.

Еще 28% опрошенных ответили, что с приходом холодов и исчезновением солнца они столкнулись с осенней хандрой.

«Я плохо переношу осень, все время хочу спать, чувствую себя усталой и несчастной, ненавижу холодное время года», — поделилась участница опроса.

23% респондентов признались, что их психоэмоциональное состояние абсолютно стабильно и они ощущают спокойствие и умиротворение. 9% назвали себя энергичными и активными. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что испытывают что-то другое, например, счастье, горе, апатию и прочее.

Исследование «Х5 Клуба», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что почти половина опрошенных россиян испытывают стресс каждый день. Только 6,8% людей не знают, что такое стресс. 29,4% опрошенных сталкиваются с ним один-два раза в неделю, а 40,3% — ежедневно.

Ранее врач раскрыла, помогает ли спорт бороться со стрессом.