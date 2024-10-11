Сахалинец открыл стрельбу на мусорном полигоне по знакомому и случайной свидетельнице

Суд вынес приговор жителю Сахалина, который устроил стрельбу на полигоне. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 51-летний мужчина находился на мусорном полигоне со своим знакомым. Из-за личной неприязни россиянин несколько раз выстрелил оппоненту в грудную клетку.

Когда пострадавший уже не дышал, мужчина с ружьем услышал голос женщины из жилого вагончика рядом. Чтобы скрыть первое преступление, осужденный выстрелил свидетельнице в голову. Обоих пострадавших спасти не удалось.

«В судебном заседании осужденный вину признал частично», – поделились в ведомстве.

По версии самого фигуранта, в первом случае он оборонялся, во втором – выстрелил случайно. Однако в суде с этой версией не согласились из-за наличия доказательств.

Мужчину приговорили к лишению свободы на срок 16 лет, их он проведет в колонии строгого режима.

Ранее сахалинец ударил ножом в грудь прохожего, сделавшего замечание его супруге.