В подконтрольных Украине районах Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольных Украине районах Херсонской области поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом областной военной администрации Александр Прокудин.

Никаких уточняющих данных он не привел.

В ночь на 11 октября в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области воздушная тревога продлилась менее получаса.

Также сообщалось о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Ночью 11 октября в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области воздушную тревогу объявляли дважды, она действовала немногим более часа.

10 октября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе судостроительного завода в городе Николаеве произошел взрыв. По его сведениям, российские военные нанесли удар по цеху, где производили дроны самолетного типа и собирали морские беспилотники.

Ранее в Днепропетровской области Украины после взрывов начался пожар на предприятии.