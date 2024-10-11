Объекты инфраструктуры повреждены в подконтрольных Киеву районах Запорожской области

Несколько объектов инфраструктуры были повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

Данные о числе поврежденных объектов и другие подробности он не привел.

В ночь на 11 октября в подконтрольных украинским властям районах Запорожской области воздушную тревогу объявляли дважды, она действовала немногим более часа.

10 октября Федоров также заявлял о нескольких поврежденных объектах инфраструктуры в подконтрольных властям Украины районах Запорожской области. В ночь на 10 октября в подконтрольных Киеву районах Запорожской области воздушная тревога объявлялась дважды. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Запорожье.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. В настоящее время часть региона находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее сообщалось, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.