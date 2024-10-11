Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Перебежчик из КНДР попал в Южную Корею через Желтое море

Yonhap: перебежчик из КНДР на лодке переплыл Желтое море и попал в Южную Корею

close
Ng Han Guan/AP

Перебежчик из КНДР на деревянной лодке пересек северную разграничительную линию в Желтом море, чтобы попасть в Южную Корею. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на военных.

В материале уточняется, что мужчина покинул родную страну 17 сентября. Солдаты из Южной Кореи заметили его в районе острова Пэннёндо, после чего установили слежку и впоследствии оказали ему содействие.

Как рассказали в армии республики, операция прошла нормально. При этом, по данным журналистов, это был уже третий подобный случай за два месяца.

20 августа в Южную Корею попал другой перебежчик из КНДР. Примерно за две недели до этого он пересек эстуарий реки Ханган и спустя несколько дней перешел границу страны через демилитаризованную зону в уезде Косон, который находится в провинции Канвондо.

1 октября перебежчик из КНДР, наоборот, попытался вернуться из Южной Кореи в родную страну. Для этого мужчина угнал автобус в городе Пхаджу, расположенном недалеко от границы.

Однако он не успел пересечь границу, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. На допросе перебежчик признался, что хотел уехать в КНДР из-за финансовых трудностей.

Ранее в МИД Южной Кореи рассказали, зачем нужно объединение двух стран.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами