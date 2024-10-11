Перебежчик из КНДР попал в Южную Корею через Желтое море

Перебежчик из КНДР на деревянной лодке пересек северную разграничительную линию в Желтом море, чтобы попасть в Южную Корею. Об этом пишет агентство Yonhap со ссылкой на военных.

В материале уточняется, что мужчина покинул родную страну 17 сентября. Солдаты из Южной Кореи заметили его в районе острова Пэннёндо, после чего установили слежку и впоследствии оказали ему содействие.

Как рассказали в армии республики, операция прошла нормально. При этом, по данным журналистов, это был уже третий подобный случай за два месяца.

20 августа в Южную Корею попал другой перебежчик из КНДР. Примерно за две недели до этого он пересек эстуарий реки Ханган и спустя несколько дней перешел границу страны через демилитаризованную зону в уезде Косон, который находится в провинции Канвондо.

1 октября перебежчик из КНДР, наоборот, попытался вернуться из Южной Кореи в родную страну. Для этого мужчина угнал автобус в городе Пхаджу, расположенном недалеко от границы.

Однако он не успел пересечь границу, так как его задержали сотрудники правоохранительных органов. На допросе перебежчик признался, что хотел уехать в КНДР из-за финансовых трудностей.

Ранее в МИД Южной Кореи рассказали, зачем нужно объединение двух стран.