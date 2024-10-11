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В Германии раскрыли, какое неудобство принесет немцам визит Зеленского

В Берлине ожидают транспортный коллапс на фоне приезда Зеленского

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Depositphotos

В пятницу, 11 октября, из-за приезда президента Украины Владимира Зеленского ожидаются автомобильные пробки и задержки общественного транспорта во всем Берлине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу немецкой столицы.

«Не исключены масштабные ограничения движения на въезде и выезде в районе аэропорта Берлин-Бранденбург, на городских автомагистралях A113 и A100, а также в центре Берлина», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Берлина, полиция города уже начала предпринимать усиленные меры безопасности. Кроме того, ожидаются значительные ограничения движения и оцепления в районе Бранденбургских ворот, а также возле резиденции президента дворце Бельвю и правительственном квартале столицы ФРГ.

Также в сообщении подтверждается распространенная рядом СМИ информация, что Зеленский в пятницу прибудет в Берлин, где встретится с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

До этого Associated Press сообщало, что украинский президент провел переговоры с лидерами Великобритании, Франции, а также Италии и генсеком НАТО Марком Рютте. Зеленский прибыл в Лондон 10 октября для обсуждения «мирного плана».

После встречи с Шольцем Зеленский отправится в Италию, где проведет встречу с премьер-министром страны Джорджей Мелони.

Ранее Зеленский рассказал Макрону об очередных проблемах у ВСУ.

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