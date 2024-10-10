Котенка, попавшегося на рыболовный крючок, спасли в Липецке

В Липецке любопытный котенок играл с рыболовными снастями и проткнул губу крючком, животное спасли ветеринары. Об этом сообщает областное Управление ветеринарии.

В ветеринарную клинику обратился школьник. Мальчик пришел с котенком и просил медиков оказать ему срочную помощь. Выяснилось, что школьник разбирал коробку с рыболовными снастями, рядом сидел котенок.

Животное заинтересовали блестящие крючки, один из них вонзился домашнему любимцу в губу и проткнул ее насквозь. Ветврачи ввели котенку наркоз и аккуратно извлекли инородное тело.

До этого сообщалось, что в Подмосковье кошка провалилась в вентиляционную шахту трехэтажного дома. Домашняя любимица забралась в вентиляционное отверстие на кухне, проползла до канализационной шахты в ванной комнате и там застряла. Спасатели приняли решение доставать питомца через крышу, сделав из спасательной веревки петлю, специалисты накинули ее на кошку, осторожно вытащили животное и передали хозяину.

Ранее на Камчатке спасли котенка, застрявшего в отверстии диска циркулярной пилы.