Годовалому ребенку зажало голову между сиденьем и спинкой детского стула в ЕАО

В поселке Амурзет помощь спасателей потребовалась годовалому ребенку, который застрял головой в детском стульчике. Об этом сообщает МЧС по Еврейской автономной области.

Годовалый мальчик сидел на детском стульчике и застрял головой между спинкой и сиденьем. Родители пытались самостоятельно вытащить сына из ловушки, но не смогли и обратились в экстренные службы.

Спасатели смогли освободить голову ребенка, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Китае семилетний школьник в течение двух лет жаловался на странный неприятный запах из носа. В ходе обследования медики обнаружили в одной из пазух органа шуруп, инородное тело пришлось извлекать хирургическим путем. После успешной операции мальчик полностью выздоровел и больше не ощущает неприятного запаха

Ранее в Ленобласти застрявший в кольце палец школьника освободили с помощью болгарки.