Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Годовалому ребенку зажало голову между сиденьем и спинкой детского стула в ЕАО

В ЕАО спасли ребенка, застрявшего головой в детском стульчике

close
МЧС России

В поселке Амурзет помощь спасателей потребовалась годовалому ребенку, который застрял головой в детском стульчике. Об этом сообщает МЧС по Еврейской автономной области.

Годовалый мальчик сидел на детском стульчике и застрял головой между спинкой и сиденьем. Родители пытались самостоятельно вытащить сына из ловушки, но не смогли и обратились в экстренные службы.

Спасатели смогли освободить голову ребенка, медицинская помощь ему не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Китае семилетний школьник в течение двух лет жаловался на странный неприятный запах из носа. В ходе обследования медики обнаружили в одной из пазух органа шуруп, инородное тело пришлось извлекать хирургическим путем. После успешной операции мальчик полностью выздоровел и больше не ощущает неприятного запаха

Ранее в Ленобласти застрявший в кольце палец школьника освободили с помощью болгарки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами