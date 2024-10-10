Власти чешского города запретили хоронить людей в гробах

Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, что вызвало скандал среди местных жителей. Об этом сообщает CNN Prima News.

Сотни семей этого города протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу, пишет издание.

Отмечается, что запрет введен из-за высокого уровня грунтовых вод на 80 процентах территории кладбища, а также глинистой почвы, не пропускающей достаточного количества воздуха. Некоторым жителям города из-за этого пришлось эксгумировать своих усопших близких и перенести их останки в другое место.

До этого в Англии решили повторно использовать старые кладбища викторианской эпохи из-за нехватки мест. Закрытые в викторианскую эпоху кладбища на территории Англии и Уэльса, признанные «заполненными», могут быть вновь открыты для новых захоронений. Для этого в закон внесут необходимые изменения.

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