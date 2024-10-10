Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти чешского города запретили хоронить людей в гробах

CNN Prima: в чешском городе Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах

close
Depositphotos

Власти чешского города Ждяр-над-Сазавоу запретили хоронить людей в гробах, что вызвало скандал среди местных жителей. Об этом сообщает CNN Prima News.

Сотни семей этого города протестуют против того, что им не разрешают хоронить своих близких в гробу, пишет издание.

Отмечается, что запрет введен из-за высокого уровня грунтовых вод на 80 процентах территории кладбища, а также глинистой почвы, не пропускающей достаточного количества воздуха. Некоторым жителям города из-за этого пришлось эксгумировать своих усопших близких и перенести их останки в другое место.

До этого в Англии решили повторно использовать старые кладбища викторианской эпохи из-за нехватки мест. Закрытые в викторианскую эпоху кладбища на территории Англии и Уэльса, признанные «заполненными», могут быть вновь открыты для новых захоронений. Для этого в закон внесут необходимые изменения.

Ранее психологи объяснили, в чем суть популярной у россиян «гроботерапии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами