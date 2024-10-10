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Глава МАГАТЭ рассказал о взрывах вблизи Запорожской АЭС

Гросси: сотрудники МАГАТЭ слышали взрывы вблизи ЗАЭС

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Reuters

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), слышали на прошлой неделе взрывы вблизи станции. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, сообщается на сайте МАГАТЭ.

«О повреждениях станции не сообщается», — сказал он.

8 октября Гросси заявил, что любое нападение на сотрудников атомных электростанций и любые угрозы в их адрес недопустимы. Так он прокомментировал теракт, организованный спецслужбами Украины, в отношении начальника охраны ЗАЭС Андрея Короткого.

4 октября в Энергодаре подорвали автомобиль Короткого, когда он находился внутри. Мужчина был доставлен в больницу, но врачи не сумели спасти его. Главное управление разведки минобороны Украины взяло на себя ответственность за взрыв, назвав Короткого военным преступником и коллаборантом. Директор ЗАЭС назвал инцидент терактом.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.

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