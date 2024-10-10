Волгоградца избили и силой заставили перевести деньги на чужой счет

В Ворошиловском районе Волгограда двое подростков и мужчина избили и ограбили прохожего. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 22-летний житель Волгограда. Мужчина сообщил, что поздно вечером подвергся нападению неизвестных. Группа молодых людей избила потерпевшего и угрожая расправой заставила мужчину перевести им все имевшиеся на его счету деньги.

Личности грабителей удалось установить, по подозрению в совершении преступления задержаны трое молодых людей, самому младшему из которых 16 лет. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ экс-заключенный с приятелями избил и ограбил экс-бойца ЧВК «Вагнер». Мужчину вывезли в лес, забрали телефон и 220 тысяч рублей. Полиция уже задержала подозреваемых. Инициатору нападения назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев колонии.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил магазин и избил кассира бутылкой.