Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волгоградца избили и силой заставили перевести деньги на чужой счет

В Волгограде подростки избили и ограбили прохожего

close
Shutterstock

В Ворошиловском районе Волгограда двое подростков и мужчина избили и ограбили прохожего. Об этом сообщает областное управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 22-летний житель Волгограда. Мужчина сообщил, что поздно вечером подвергся нападению неизвестных. Группа молодых людей избила потерпевшего и угрожая расправой заставила мужчину перевести им все имевшиеся на его счету деньги.

Личности грабителей удалось установить, по подозрению в совершении преступления задержаны трое молодых людей, самому младшему из которых 16 лет. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

До этого сообщалось, что в Улан-Удэ экс-заключенный с приятелями избил и ограбил экс-бойца ЧВК «Вагнер». Мужчину вывезли в лес, забрали телефон и 220 тысяч рублей. Полиция уже задержала подозреваемых. Инициатору нападения назначено наказание в виде 3 лет и 2 месяцев колонии.

Ранее в Петербурге мужчина ограбил магазин и избил кассира бутылкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами