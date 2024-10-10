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В Бразилии отец насиловал дочерей и держал их в плену 20 лет

Metro: в Бразилии мужчина 20 лет держал в плену свою семью

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Depositphotos

В бразильском штате Сеара задержан местный житель, который 20 лет держал в плену собственную семью, он подвергал жену, дочь и тещу сексуальному насилию. Об этом сообщает Metro.

В муниципалитете Нову-Ориенти полицейские задержали мужчину по подозрению в сексуальном насилии над своей семьей. О произошедшем рассказала одна из дочерей бразильца, по словам женщины, отец держал двух дочерей, пятерых внуков, жену и тещу в запертом доме более 20 лет. Он не выпускал детей на улицу и регулярно подвергал их сексуальному насилию.

Бразильянке удалось сбежать после того, как она смогла подсыпать снотворное в напиток домашнему тирану. Полицейские нашли в доме шестерых детей, самому младшему из которых три года. 54-летний мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

До этого сообщалось, что трое жителей Приморья похитили и два года держали в плену семью. Две женщины и мужчина похитили и удерживали в заточении пожилого местного жителя, его супругу и двоих детей. В течение двух лет похитители получали пенсию пары и насильно удерживали их в квартире. Из четырех членов семьи выжить удалось только детям, они смогли сбежать от мучителей и обратились в полицию.

Ранее волгоградец похитил ребенка начальника и получил 5,5 года колонии.

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