Жестоко избитую женщину с множественными травмами обнаружили у гаражей под Саратовом

Под Саратовом на территории гаражей обнаружили жестоко избитую женщину с множественными травмами по всему телу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 9 октября в городе Вольске. Жестоко избитую неизвестными женщину обнаружили возле гаражей.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение и поместили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее множественные переломы конечностей, грудной клетки и травмы головы. Спасти женщину не удалось.

По факту произошедшего проводится проверка, сообщает РЕН ТВ. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого в Уфе прохожий спас изрезанную ножом женщину, запертую в квартире. Пострадавшая рассказала, что муж напал на нее и порезал, а затем запер в жилище. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Ранее туляка избили битой на улице из-за замечания о сработавшей сигнализации автомобиля.