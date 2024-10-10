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Россиянин поссорился с сожительницей, сжег дом ее матери и получил 19 лет колонии

В Красноярском крае мужчина поджег дом матери сожительницы после ссоры

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Ермаковском районе Красноярского края вынесен приговор местному жителю, который сжег дом с бывшей сожительницей и ее матерью. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

Как удалось установить и доказать следствию, в октябре 2023 года 32-летний житель села Ермаковское поссорился с бывшей сожительницей во время телефонного разговора. 35-летняя женщина ушла ночевать в дом 68-летней матери. Отвергнутый россиянин ночью проник на участок, облил входную дверь в постройку и стены горячей жидкостью и поджег.

Спасти мать и дочь не удалось, они получили отравление продуктами горения. Поджигателя задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда россиянину назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в пользу родственников бывшей сожительницы в сумме 2 млн рублей.

До этого сообщалось, что в Иркутской области ужесточили приговор мужчине, который поджег жену и младенца. Во время ссоры с супругой он облил женщину легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В момент произошедшего в помещении находились два ребенка двух и четырех лет, а также младенец, которого пострадавшая держала на руках. В результате старших мальчиков и их мать спасти не удалось. Россиянин приговорен к пожизненному сроку заключения.

Ранее на Алтае мужчина после ссоры с сожительницей совершил два поджога.

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