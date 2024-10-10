Под Геленджиком спасли троих взрослых, которые отправились в горы с ребенком в коляске

Под Геленджиком семья, несколько часов гулявшая по горам с коляской, обратилась за помощью к спасателям. Об этом сообщает служба спасения Кубани.

Трое взрослых с двухлетним ребенком в коляске отправились из Кабардинки в сторону Геленджика. Семья решила пройти по горной лесной тропинке, но, вероятно, не ожидала, что придется столкнуться с такими крутыми спусками и подъемами.

За семь часов путешественники добрались до Шестой щели, вышли на берег моря и вызвали спасателей, когда поняли, что больше не смогут продолжить путь. Сотрудники «Кубань-СПАС» нашли семью по отправленным координатам и доставили ее домой.

Ранее мать решила заблокировать ребенком дверь лифта в Челябинске, и его чуть не раздавило.