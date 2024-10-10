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Чеченский учитель стал фигурантом уголовного дела за оскорбление христиан

СК в Чечне возбудил уголовное дело на учителя Жабраилова за оскорбление христиан

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Кадр из видео/Телеканал «Грозный»

Бывший школьный учитель химии Мансур Жабраилов стал фигурантом уголовного дела за оскорбительные публикации в адрес христиан. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чеченской Республике.

По данным следствия, чеченец в период с декабря 2021 года по сентябрь 2024 года размещал в интернете информацию, оскорбляющую чувства верующих и нарушающую права граждан на свободу вероисповедания.

В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 УК РФ. В ближайшее время эксперты проведут лингвистическую экспертизу.

Жабраилов не меньше года высмеивал и оскорблял христиан в интернете, продолжая работать в школе и не скрывая свою личность. Он вел блог, где критиковал «адептов христианской помойки», называл верующих «быдлом», а Иисуса — «гуманоидом». После резонанса в СМИ власти республики заявили, что мужчину уволили, и пообещали «строго» его наказать. Однако местные жители заявили, что он продолжил ходить в школу и работать классным руководителем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее чеченский учитель Жабраилов извинился за оскорбления в адрес христиан.

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