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Изрезанную ножом и запертую в квартире женщину спас прохожий в Уфе

РЕН ТВ: в Уфе прохожий спас изрезанную ножом женщину, запертую в квартире

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Depositphotos

В Уфе изрезанная ножом и запертая в квартире женщина спаслась благодаря прохожим. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 сентября в одном из домов на улице Генерала Кусимова. Проходивший мимо мужчина услышал женские крики, доносившиеся с балкона — кто-то звал на помощь и просил вызвать полицию. Случайный очевидец сообщил об этом в правоохранительные органы.

После этого кричавшую женщину, которая была изрезана лезвием в районе лица и шеи, вызволили из закрытой квартиры. Она рассказала, что муж напал на нее с ножом, а затем запер в жилище. Однако уфимка смогла добраться до балкона и позвать на помощь.

В отношении мужа пострадавшей возбудили уголовное дело, ему грозит 480 часов обязательных работ или ограничение свободы сроком до двух лет. Его дело вскоре рассмотрят в суде.

Ранее возлюбленные изрезали друг друга ножами во время ссоры в Златоусте.

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