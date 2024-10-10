Изрезанную ножом и запертую в квартире женщину спас прохожий в Уфе

В Уфе изрезанная ножом и запертая в квартире женщина спаслась благодаря прохожим. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, инцидент произошел 24 сентября в одном из домов на улице Генерала Кусимова. Проходивший мимо мужчина услышал женские крики, доносившиеся с балкона — кто-то звал на помощь и просил вызвать полицию. Случайный очевидец сообщил об этом в правоохранительные органы.

После этого кричавшую женщину, которая была изрезана лезвием в районе лица и шеи, вызволили из закрытой квартиры. Она рассказала, что муж напал на нее с ножом, а затем запер в жилище. Однако уфимка смогла добраться до балкона и позвать на помощь.

В отношении мужа пострадавшей возбудили уголовное дело, ему грозит 480 часов обязательных работ или ограничение свободы сроком до двух лет. Его дело вскоре рассмотрят в суде.

Ранее возлюбленные изрезали друг друга ножами во время ссоры в Златоусте.