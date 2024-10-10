Жители Рязани пожаловались на запах гари

Жители Рязани жалуются на невыносимый запах гари. Об этом сообщает портал ya62.ru.

«С чем связано это явление, на данный момент неизвестно», — говорится в публикации.

Официальная информация уточняется.

Несколькими часами ранее сообщалось, что в центре Курска обнаружили металлические обломки после раздавшихся над городом взрывов, которые, предположительно, произошли из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО). В сети появились видео одного из обломков, который прилетел во двор жилого дома в Курске.

10 октября в Курской области уничтожили несколько ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины.

В этот же день средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации сбили украинский беспилотник над Орловской областью. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.