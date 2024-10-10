Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристы услышали стук из-под земли в Новороссийске, на место отправились спасатели

В Новороссийске туристы услышали стук из-под земли, местность обследуют

В Новороссийске туристы услышали странный гулкий стук из-под земли, на место отправились спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Газета Новороссийск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда туристы гуляли за Маркхотским перевалом. Они услышали отчетливый стук, доносящийся откуда-то из-под земли, и решили позвонить в службу 112. Произошедшее они записали на видео.

Поначалу глава аварийно-спасательного отряда Новороссийска Алексей Одеров предположил, что источник звука находится в аномальной зоне, где три года назад произошел провал в земле. Однако выяснилось, что место, где туристы услышали стук, находится не там.

Одеров посоветовал туристам покинуть лес, так как в это время года быстро темнеет. На место направили спасателей, которые исследуют местность, чтобы установить причины стука.

Ранее ученые выяснили причину жутких звуков из глубин Марианской впадины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами