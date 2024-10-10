Туристы услышали стук из-под земли в Новороссийске, на место отправились спасатели

В Новороссийске туристы услышали странный гулкий стук из-под земли, на место отправились спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Газета Новороссийск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел, когда туристы гуляли за Маркхотским перевалом. Они услышали отчетливый стук, доносящийся откуда-то из-под земли, и решили позвонить в службу 112. Произошедшее они записали на видео.

Поначалу глава аварийно-спасательного отряда Новороссийска Алексей Одеров предположил, что источник звука находится в аномальной зоне, где три года назад произошел провал в земле. Однако выяснилось, что место, где туристы услышали стук, находится не там.

Одеров посоветовал туристам покинуть лес, так как в это время года быстро темнеет. На место направили спасателей, которые исследуют местность, чтобы установить причины стука.

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